Keizer en invaller Dost verliezen opnieuw van Benfica

Sporting ging zondag ook al onderuit in het competitieduel met Benfica: 2-4. De club zakte naar de vierde plaats van de ranglijst, op elf punten van koploper FC Porto. Sporting en Benfica treffen elkaar op 3 april voor de return in het bekertoernooi.



Benfica kwam voor eigen publiek op voorsprong door een treffer van Gabriel. In de tweede helft passeerde Tiago Ilori zijn eigen doelman (2-0). Keizer, pas sinds eind november coach van Sporting, liet Bas Dost een kwartier voor het einde invallen. Met de spits in de gelederen kwam Sporting in de slotfase op 2-1. Bruno Fernandes gaf zijn ploeg enige hoop voor de return.



Sporting was vorige week wel succesvol in de Taça da Liga, het tweede bekertoernooi in Portugal. De club versloeg FC Porto in de finale na strafschoppen.