Kees de Rooij mist perspectief voor derde seizoen bij Tholense Boys: ‘Dit moet eerst even bezinken’

De vertrekkende coach hoopt in het coronaseizoen op een doorstart en mogelijk een prijs met de derdeklasser. ,,In heb door alle omstandigheden te weinig kans gehad om aan een team te werken. In het eerste jaar waren we goed op weg en viel alles op zijn plaats, net voordat het seizoen plots eindigde. Nu kwamen we op net lekker op stoom en deden we bovenin mee.”

De Rooij wil niet te diep in gaan op het ontbrekende perspectief. ,,Ik kan prima overweg met de spelersgroep, maar ik mis soms de drive en de ambitie. Ook in de organisatie om het team heen kan het beter, waardoor het niet altijd even gemakkelijk werken is.” De Rooij heeft zijn besluit gisteravond aan de spelersgroep meegedeeld. De coach heeft nog geen concrete plannen voor komend seizoen. ,,Dit moet eerst even bezinken en daarna zien we wel wat er op ons pad komt. Er is wat minder beweging op de markt dan in andere jaren. Ik ben benieuwd.”