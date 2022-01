Keert Christian Eriksen terug naar Premier League na hartinfarct?

Emotie en ratio over zaak-Vloet botsen bij Heracles: ‘Hun argumenten waren goed, ik heb die van ons gegeven’

Een deel van de supporters van Heracles is woedend op de club over de kwestie Rai Vloet. In hun ogen had hij nooit mogen spelen tegen NEC. Zo’n vijftig man wachtten de spelersbus zaterdagavond op in Almelo. „Wat als ik zo’n ongeluk veroorzaak?” Maandagavond wacht een nieuw gesprek.

16 januari