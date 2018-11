Keeper maakt in 104de minuut gelijkmaker tegen Iniesta en Podolski

Lange tijd was er weinig aan de hand voor Vissel Kobe. Tot de 63ste minuut stonden Iniesta, Podolski en hun ploeggenoten nog met 1-3 voor en stonden bij beide ploegen nog elf man op het veld. In de 83ste minuut was het Naoyuki Fujita (Vissel Kobe) die zijn tweede gele kaart kreeg getoond. De spanning nam vervolgens toe toen Shimizu S-Pulse op 2-3 kwam en een langdurige onderbreking ervoor zorgde dat er liefst achttien minuten extra tijd werden gerekend.



De extreem lange blessuretijd was al vrij bizar te noemen, maar in de 104de minuut werd het duel tussen Shimizu S-Pulse en Vissel Kobe helemaal legendarisch. Yuji Rokutan, de doelman van Shimizu S-Pulse, kwam bij een corner mee naar voren en kopte de 3-3 tegen de touwen.



De frustratie nam bij de ploeggenoten van Iniesta en Podolski toe. Wellington pakte in de 105de en 108ste minuut nog twee gele kaarten. Vissel Kobe bleef daardoor met negen man en slechts één punt achter.