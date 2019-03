Keeper HSV geblesseerd na schot reservekeeper

De keeper ging naar de grond om de bal te stoppen en liep daarbij een spierblessure op. De club liet via Twitter weten dat de doelman niet inzetbaar was. Boos verdween Pollersbeck in de catacomben. Mickel, die bovendien van 2013 tot en met 2015 bij Greuther Fürth speelde, verving hem in de wedstrijd.



De keeperswissel deed HSV geen pijn. Door een late goal van Aaron Hunt in de 85ste minuut wonnen de Hamburgers met 1-0.