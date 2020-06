Keane maakt gehakt van United: ‘Ik word doodziek van De Gea, ik zou hem klappen geven’

Roy Keane (clubicoon van Manchester United, tegenwoordig werkzaam als tv-analist) heeft gehakt gemaakt van het optreden van The Red Devils in de eerste helft tegen Tottenham Hotspur. Met name David De Gea en Harry Maguire moesten het flink ontgelden. ,,Ik zou De Gea een paar klappen verkopen.”

Keane staat bekend om zijn snoeiharde meningen, de Ier hield zich ook vanavond niet in. Man Utd stond in Londen halverwege met 1-0 achter, door een goal van Steven Bergwijn. Voorafgaand aan die treffer liet Maguire zich kinderlijk eenvoudig uitspelen, waarna De Gea in de fout ging bij het schot van de ex-PSV’er.

En daar had Keane bij Sky Sports geen goed woord voor over. ,,Ik heb veel voetbal gezien, maar van het weggeven van zo'n goal, word ik woest. Ik kan Man Utd niet geloven. De Gea: dat is een gevestigde naam, een internationale keeper... Maar ik ben echt flabbergasted. Ik word doodziek van hem, ik zou in de rust echt met hem vechten, een paar klappen geven. Als ik Ole (Gunnar Solskjaer, manager van Man Utd, red.) was dan zou ik wat wisselingen doorvoeren en een paar gasten van het veld halen. Je moet je spierballen laten zien, een beetje persoonlijkheid laten zien. Maar Maguire en De Gea...”