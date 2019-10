Kazim-Richards schiet Veracruz naar eerste zege in veertien maanden

De hekkensluiter van de Mexicaanse competitie, waar ook oud-PSV’er Carlos Salcido speelt, versleet sinds augustus 2018 zes coaches en won 41 keer (30 gelijk en 11 nederlagen) op een rij niet - in de beker werd vorige week met 1-0 gewonnen van Alebrijes de Oaxaca.

Begin oktober protesteerden de spelers in de wedstrijd tegen Tigres UANL drie minuten vanwege achterstallige betalingen. In dat tijdsbestek scoorden de bezoekers twee keer. Uiteindelijk eindigde dit duel in 1-3 door een eretreffer van de oud-Feyenoorder.