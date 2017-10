Katwijk en Manchester City domineren de voetbalwereld

Heynckes: Wakker blijven en verdedigen

8:40 Ondanks de overtuigende 3-0-zege van Bayern München op Celtic was coach Jupp Heynckes niet helemaal tevreden bij zijn rentree in de Champions League. ,,We hebben te veel kansen op een doelpunt niet benut. We hebben met de zege op zak te veel laten lopen en werden slordig. Dat moet besproken worden en moeten we verbeteren'', klonk de 72-jarige coach kritisch.