Kassa rinkelt voor Heracles: Czyborra naar Atalanta

De linksback wordt in Bergamo de stand-in van Robin Gosens, die andere oud-speler van Heracles. Czyborra speelde anderhalf jaar in Almelo, waar hij vorig jaar met succes de strijd aan ging met Bart van Hintum. Hij veroverde een basisplek en is sindsdien onomstreden.

Miljoenen

Czyborra zat in de jeugd van Schalke 04 voor hij naar Heracles kwam. Hij kwam op meerdere lijstjes van Nederlandse clubs voor, maar trainer Frank Wormuth haalde hem over om naar Almelo te komen. De speler ontwikkelde zich, precies zoals de club hoopte, en wordt nu voor een mooi bedrag verkocht. Om hoeveel geld het gaat, maakt Heracles niet bekend. Volgens Italiaanse media ligt het boven de drie miljoen euro.

Opvolger

Zijn oude ploeg speelt vanavond tegen Vitesse voor de beker, dan met Jeff Hardeveld in de basis. Heracles gaat daarnaast op zoek naar een nieuwe linksback en hoopt die zo snel mogelijk te kunnen presenteren. Technisch manager Tim Gilissen geeft aan dat het niet het meest ideale moment is voor de club om de speler te laten gaan . „Het is niet de eerste keer dat we een blikvanger kwijtraken. Ook nu gaan we aan de slag het vertrek op te vangen.”