Kasatkina volgt Bertens op als winnares in Sint-Petersburg

Kasatkina leidde op dat moment met 2-1 in de tweede set en had de eerste set met 6-3 gewonnen. Gasparyan, de nummer 126 van de wereldranglijst, kon niet verder wegens rugklachten.



Kasatkina was als achtste geplaatst op het toernooi van Sint-Petersburg, dat de afgelopen twee edities was gewonnen door Kiki Bertens. De Nederlandse tennisster deed dit jaar niet mee. Voor de Russin is het de vierde toernooizege. De nummer 61 van de WTA-ranking was eerder de beste in Charleston in 2017 en Moskou in 2018. Eerder dit jaar won ze in Melbourne de Phillip Island Trophy, een voorbereidingstoernooi op de Australian Open.