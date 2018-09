'Karsdorp uit selectie gezet na aanvaring met trainer'

Toernooiwinst Seoul Bertens geniet: Deze trofee is heel speciaal

11:55 Voor tennisster Kiki Bertens is vijf keer scheepsrecht in Seoul. Bij haar vijfde deelname wist ze het Zuid-Koreaanse WTA-toernooi op haar naam te schrijven door in de finale de Australische Ajla Tomljanovic te verslaan (7-6 (2) 4-6 6-2).