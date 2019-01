Karsdorp terug naar de Kuip, Ajax maakt van Lainez recordtransfer

Feyenoord is in onderhandeling met AS Roma over een rentree van Rick Karsdorp (23) in de Kuip. Volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport is een akkoord dichtbij. De Italiaanse club zou de verdediger voor zes maanden willen verhuren. Karsdorp (23) verhuisde in de zomer van 2017 voor een bedrag van 14 miljoen euro naar AS Roma. Hij ondertekende destijds een contract voor vijf jaar. Door veel blessureleed kwam de vleugelverdediger voor zijn nieuwe club nog nauwelijks in actie. Volgens de Italiaanse sportkrant wil AS Roma dat Karsdorp wedstrijdritme, conditie en vertrouwen opdoet in De Kuip. Hij zou dan alsnog kunnen uitgroeien tot een vaste waarde bij de Italiaanse club.