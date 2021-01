Karsdorp maakt eerste treffer in Serie A en revancheert zich met AS Roma

Samenvatting Sneijder ziet FC Den Bosch punt pakken tegen NAC

17:20 NAC heeft voor de derde keer op rij niet kunnen winnen in de Keuken Kampioen Divisie. Op remises tegen Jong PSV (1-1) en Roda JC (2-2) liet de titelpretendent uit Breda vanmiddag een gelijkspel volgen tegen hekkensluiter FC Den Bosch (1-1). FC Den Bosch zette vorige week trainer Van der Ven op straat en is in gesprek met Wesley Sneijder over een mogelijke samenwerking. De recordinternational was zaterdag toeschouwer in De Vliert.