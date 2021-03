Karsdorp heeft met Roma makkelijke avond, ook Bergwijn kan kwartfinales ruiken

Wat op voorhand weleens een lastige avond kon gaan worden voor Rick Karsdorp en zijn AS Roma, draaide uit op een betrekkelijk eenvoudige en ruime overwinning. Na een aantal gemiste kansen tekende Lorenzo Pellegrini voor de openingstreffer en in de tweede helft zorgden Stephan El Shaarawy en Gianluca Mancini er met doelpunten achtereenvolgens voor dat er voor de Italiaanse nummer 4 geen vuiltje aan de lucht is voor de return in Oekraïne.



Arsenal had iets meer moeite met PSV-beul Olympiakos. The Gunners domineerden het eerste bedrijf en leidden dankzij Martin Ødegaard dan ook halverwege, na rust zorgde knullig uitverdedigen ervoor dat de Grieken weer helemaal in de wedstrijd kwamen. Naar het einde toe verschafte het in de Premier League nog altijd zoekende Arsenal zichzelf echter een meer dan goede uitgangspositie door nog twee uitdoelpunten te scoren: 1-3.