Karius: Ik heb de finale voor mijn teamgenoten verloren

,,Ik vind het heel erg voor mijn teamgenoten, ik heb de finale voor ze verloren'', zei Karius. ,,Ze probeerden me in de kleedkamer op te beuren, maar het spijt me heel erg.''

De 24-jarige Karius ging in de finale tegen Real Madrid twee keer gruwelijk in de fout. De doelman wilde kort na rust de bal naar een ploeggenoot gooien, maar raakte het uitgestoken been van Karim Benzema. De bal rolde daardoor zo het doel in. In de slotfase liet Karius een schot van grote afstand van Gareth Bale door zijn vingers glippen (3-1). ,,Ik heb geen idee wat er gebeurde'', zei de zwaar aangeslagen doelman.