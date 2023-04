Karim Benzema-show bij ruime zege Real Madrid: hattrick in zeven minuten

Met samenvattingReal Madrid heeft in de thuiswedstrijd in La Liga tegen Real Valladolid een zeer overtuigende overwinning geboekt. Het werd liefst 6-0 in Estadio Santiago Bernabéu, waar Karim Benzema in een tijdsbestek van zeven minuten drie keer scoorde.

Benzema was in de 29ste minuut voor het eerst trefzeker en scoorde vervolgens ook in de 32ste en 36ste minuut. Het was de snelste hattrick voor Real in competitieverband sinds april 1992. Destijds tekende Fernando Hierro in zes minuten voor drie doelpunten tegen Espanyol bij een 7-0 overwinning.

Benzema maakte zijn eerste met zijn hoofd, zijn tweede met een bekeken schot vanaf de rand van het strafschopgebied en zijn derde met een soort omhaal. De Franse aanvoerder, die na ruim een uur naar de kant werd gehaald, bracht zijn doelpuntentotaal in de competitie op veertien.

Rodrygo had de ploeg van Carlo Ancelotti in de 22ste minuut aan een voorsprong geholpen. Marco Asensio maakte er in de 72e minuut 5-0 van op aangeven van Rodrgyo. Lucas Vázquez bepaalde in de blessuretijd de eindstand op aangeven van invaller Eden Hazard, die zijn eerste minuten maakte in La Liga sinds 11 september.

Voor Real Madrid was het de eerste keer in bijna een jaar tijd dat een competitiewedstrijd met zo’n groot verschil werd gewonnen; op 12 mei vorig jaar werd het ook 6-0 tegen Levante. Toen tekende Vinícius Júnior voor een hattrick.

Real verkleinde met de zege de achterstand op koploper FC Barcelona, dat zaterdag met 4-0 won bij Elche, weer tot twaalf punten. Er zijn nog elf duels te spelen in de Spaanse competitie. In de Clásico van twee weken geleden in Camp Nou leek Real Madrid het gat even terug te gaan brengen naar zes punten, maar kort nadat de goal van Marco Asensio werd afgekeurd maakte Franck Kessié in extra tijd nog de winnende 2-1 en was de titelstrijd in Spanje wel beslist.

Benzema heeft nog altijd drie goals minder dan Robert Lewandowski. De Poolse spits maakte gisteravond zijn 16de en 17de doelpunt in La Liga voor FC Barcelona, dat met 0-4 won bij hekkensluiter Elche.

