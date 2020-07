Karim Benzema, ‘overschat’ of toch stiekem een Real Madrid-legende?

Het was Gary Lineker die het vuur aanwakkerde. Die Karim Benzema? Die was compleet overschat, hoorde niet thuis in Santiago Bernabéu. De Engelsman, jarenlang een zeer verdienstelijke spits van onder meer FC Barcelona en Tottenham Hotspur, begreep maar niet waarom Zinédine Zidane het vertrouwen in de Fransman bleef houden. Zo’n spits is een schande voor een topclub als Real Madrid, zo klonk het uit de kelen van veel kritische kijkers. Zijn coach nam het op zijn beurt juist op voor zijn landgenoot en oogappeltje, die met gestrekt been reageerde op Lineker. ,,Als zoiets wordt gezegd, is dat beschamend. Benzema is de beste nummer negen van de wereld en een van de beste spitsen uit de Real-historie.’’

Het contrast kan haast niet groter zijn. Gisteravond tegen Granada beloonde Benzema het eindeloze vertrouwen van zijn coach, door met een goal aan de basis te staan van de belangrijke 1-2 zege. Daarmee kan Real Madrid als koploper de landstitel inmiddels ruiken. Met zijn doelpunt kwam Benzema weer een stapje dichterbij een podiumplek wat betreft goals in dienst van De Koninklijke. De bronzen medaille ligt inmiddels in het vizier, nu hij tegen Granada tekende voor doelpunt nummer 246 in Madrileense dienst. Nog twintig goals te gaan en de 32-jarige Benzema knalt de legendarische Alfredo Dí Stefano uit de top drie. Gewezen topspitsen als Ferenc Puskás (195 goals) en Hugo Sánchez (190) verbleken bij zijn cijfers.

All-time topscorers Real Madrid

1. Cristiano Ronaldo - 450 goals

2. Raúl - 325 goals

3. Alfredo Di Stéfano - 266 goals

4. Karim Benzema - 246 goals

5. Ferenc Puskás - 195

Volledig scherm Karim Benzema. © AFP

Volledig scherm Benzema schoot vanaf de strafschopstip raak tegen Alavés. © AP Een knappe prestatie voor een speler die al sinds zijn komst naar Madrid nooit tot een onbetwiste sterspeler uitgroeide. Zelfs in de jaren dat Real Madrid driemaal op rij de Champions League aan de eregalerij toevoegde, stonden de mensen rijendik achter elkaar om kritiek te leveren op de spits. En dat terwijl de naam van Benzema al jarenlang als een van de eersten op het opstellingsformulier wordt genoteerd. Ieder seizoen is de spits een van de meest gebruikte spelers uit de selectie, niet alleen onder Benzema-liefhebber Zidane. Ook Julen Lopetegui en Carlo Ancelotti deden wekelijks een beroep op de Frans-Algerijnse aanvaller. Miljoenenaankopen als Luka Jovic, Gonzalo Higuaín en Mariano Díaz hield hij zonder problemen op de bank. Geen veldspeler maakte de laatste twee seizoenen meer minuten in La Liga dan Benzema.

Benzema behoort qua doelpuntengemiddelde zeker niet tot de absolute elite. Zo had Cristiano Ronaldo voor zijn 450 goals slechts 438 wedstrijden nodig, waardoor zijn moyenne 1,03 goals per wedstrijd bedraagt. Benzema’s gemiddelde ligt op 0,48. Een respectabel aantal, maar geen cijfers waarvan verdedigers nachtenlang voor het treffen met Benzema wakker liggen. De klasse van de nummer negen, die in 2009 Olympique Lyon verruilde voor Real Madrid en sindsdien tot het Madrileense meubilair behoort, ligt vooral in zijn veelzijdigheid. Het was juist Benzema die met slimme loopacties, vuile meters en zijn kwaliteiten in de combinatie Ronaldo en consorten liet excelleren, met een prijzenregen tot gevolg.

Quote Zeker na het vertrek van zijn aanvals­maatje Ronaldo, die Real Madrid in de zomer van 2018 verruilde voor Juventus, kruipt Benzema steeds meer uit zijn schulp.

In totaal was hij in het Koninklijk wit bij 381 doelpunten betrokken. Geen speler in de historie van Real Madrid bereidde meer treffers voor dan Benzema, die 135 assists gaf. Het leidde tot een prijzenkast om van te watertanden: viermaal de Champions League, twee keer landskampioen, tweemaal de Copa del Rey, drie Supercopa’s, drie keer de UEFA Super Cup en nog eens viermaal de WK-titel voor clubteams. Daarin had hij ook nog eens een aanzienlijk aandeel. Niet slecht voor een ‘overschatte’ speler.

Zeker na het vertrek van zijn aanvalsmaatje Ronaldo, die Real Madrid in de zomer van 2018 verruilde voor Juventus, kruipt Benzema steeds meer uit zijn schulp. In het laatste seizoen van Ronaldo in Madrid stokte de teller van Benzema in La Liga op vijf doelpunten. In het seizoen dat daarop volgde, werd hij tweede op de topscorerslijst achter Lionel Messi met 21 treffers. Dit seizoen heeft hij de Argentijnse topvoetballer zelfs in het vizier. Benzema mocht dit seizoen negentien keer juichen, Messi scoorde 22 keer.

Werkpaard

Daarmee pakt Benzema na jaren als werkpaard te hebben gespeeld, eindelijk eens zelf de spotlights. En dat doet hij met verve. Het was veelzeggend dat Eden Hazard al snel na zijn binnenkomst de spits prees om zijn kwaliteiten. De Belg stond op het veld met grootheden als Romelu Lukaku en Samuel Eto’o, maar kende geen twijfels wie de beste was met wie hij had gespeeld. ,,Benzema is de beste spits ter wereld.’’ Door de buitenwacht werd hij vaker afgeschreven dan hem lief was, maar iedereen die met hem werkt roemt zijn pure klasse. Stiekem is hij uitgegroeid tot een legende bij Real Madrid. Stormen van kritiek weerhielden hem niet om te spelen, teamgenoten te laten presteren én zelf te scoren. Alfredo Di Stéfano, wees gewaarschuwd. Karim Benzema komt eraan.

Volledig scherm Benzema wordt gefeliciteerd door ploeggenoten. © Getty Images