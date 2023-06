Karim Benzema (35) tekent contract ter waarde van 600 miljoen euro bij Al-Ittihad in Saoedi-Arabië

Benzema kwam op 9 juli 2009 voor 35 miljoen euro over van Olympique Lyon, in dezelfde zomer als waarin Real Madrid met Xabi Alonso, Kaká en Cristiano Ronaldo nog wat sterren aantrok en afscheid nam van Arjen Robben, Wesley Sneijder en Klaas-Jan Huntelaar.

Mede door de concurrentie van Ruud van Nistelrooij en Gonzalo Higuain had Benzema wat tijd nodig om echt los te komen in Madrid en de twijfels van het publiek en de pers te winnen, maar uiteindelijk groeide hij uit tot een clubicoon. Benzema neemt afscheid na 354 doelpunten in 648 wedstrijden voor De Koninklijke.