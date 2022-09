Kansloze nederlaag Danny Noppert, tweede ronde Euro Tour Darts eindstation

Eindelijk een einde aan Formule 1-soap: Oscar Piastri rijdt in 2023 voor McLaren

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar Oscar Piastri weet voor welk team hij volgend jaar in de Formule 1 debuteert. Ook Alpine dacht aanspraak te maken op de diensten van de 21-jarige Australiër, maar de ‘Contract Recognition Board’ van de FIA heeft besloten dat enkel zijn reeds getekende contract bij McLaren geldig is.

2 september