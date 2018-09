Kansen missend Atlético kan tegen Eibar het tij niet keren

Atlético heeft uit vier wedstrijden pas vijf punten gehaald. Dinsdag begint de ploeg de groepsfase van de Champions League met een uitwedstrijd tegen AS Monaco.



Atlético had het hele duel een overwicht, al kwam het al vroeg goed weg toen José Angel de paal raakte. Verder ging het grote delen van de wedstrijd maar één kant op, richting Eibar-doelman Marko Dmitrovic. Drie minuten voor tijd viel het doelpunt echter aan de andere kant. Een voorzet werd door Jan Oblak weggestompt en belandde via Diego Godin voor de voeten van invaller Sergi Enrich, die van dichtbij raakschoot. Daarmee leek het duel beslist, maar diep in blessuretijd redde Garcés een punt voor de thuisclub.



Real Madrid en Barcelona kunnen Atlético bij winst later vandaag al op een achterstand van 7 punten zetten.