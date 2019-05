Kans op buien tijdens kwalificatie Monaco

Accoun­tants­or­ga­ni­sa­tie waarschuwt KNVB: helft profclubs staat op omvallen

22:15 Accountantsorganisatie NBA heeft bij de KNVB de noodklok geluid over de staat van het betaalde voetbal in Nederland. In een open brief waarschuwt de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants de bond dat een kwart van de eredivisieclubs en tweederde van de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie meer schulden dan bezittingen hebben. Hun voortbestaan zou daarmee op het spel staan.