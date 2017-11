Kankerpatiënt Berizzo neemt volgende week besluit over toekomst

Crea Zimmerman (Hoge Vucht): 'Trots op de wijk waarin we spelen'

16:00 Barça promoveerde afgelopen seizoen uit de kelder van het amateurvoetbal en won onder de nieuwe naam Hoge Vucht meteen de eerste periode in de vierde klasse. In gesprek met oprichter, vicevoorzitter en rechtsback Hassan Lammou en aanvallende middenvelder Crea Zimmerman over weer beginnen met een schone lei, de aanstaande verhuizing en de huidige successen.