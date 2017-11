Kane: We hebben het ongelijk van de twijfelaars aangetoond

,,We hebben het ongelijk aangetoond van al die mensen die twijfelden aan ons'', zei Kane na de 2-1 in Dortmund. Hij scoorde zelf één keer. ,,Ik hoop dat we dit succes kunnen uitbouwen in de rest van het toernooi.''

De Spurs staan met vier zeges en een gelijkspel in de groep boven titelhouder Real Madrid en Borussia Dortmund van trainer Peter Bosz. Dortmund haalde in 2013 nog de finale van het kampioenenbal.

Trainer Mauricio Pochettino prees zijn ploeg, die vorig jaar in een veel zwakker poule niet wist door te dringen tot de knock-outfase van de Champions League. ,,We dachten er toen te licht over. Dit jaar hebben we geen verwachtingen uitgesproken en zie; we staan bovenaan.''