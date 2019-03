Kane: Nations League winnen beter dan halve finale WK halen

,,Dat je de kans hebt met Engeland een prijs te winnen overkomt je niet vaak'', vertelde Kane, in de aanloop naar de EK-kwalificatieduels met Tsjechië en Montenegro. ''Als we die trofee pakken is dit voor ons een beter jaar dan 2018.''



Engeland hield in de groepsfase van de Nations League Spanje en Kroatië achter zich. Vorig jaar bereikte de ploeg voor het eerst sinds 1990 de halve finales op een WK. Daarin was Kroatië na verlenging (2-1) te sterk. ,,Hopelijk slagen we er nu in zilverwerk mee naar huis te nemen. 2018 was een fantastisch jaar, maar we willen een prijs en de fans gelukkig en trots maken.‘’