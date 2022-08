Kane kopt Tottenham langs de Wolves

Norrie verrast Alcaraz in Cincinnati: ‘Ongeloof­lijk, wat een partij’, Schuurs en Rojer uitgescha­keld

De Britse tennisser Cameron Norrie heeft de halve finales bereikt van het masterstoernooi in Cincinnati. De nummer 11 van de wereld versloeg Carlos Alcaraz, de mondiale nummer 4, in drie sets: 7-6 (4) 6-7 (4) 6-4. Norrie verspeelde in de tweede set een voorsprong van 4-1 en kwam vervolgens in de derde set met 3-1 achter te staan, maar wist de 19-jarige Spanjaard alsnog te verslaan.

9:24