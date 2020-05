Kane helpt als shirtsponsor van Leyton Orient goede doelen

Kane stelt de ruimte op de shirts beschikbaar voor drie goede doelen. “Ik ben er trots op de club te steunen waar mijn profcarrière begon en ook drie geweldige goede doelen te helpen”, liet de aanvaller weten. Op de thuisshirts komt een dankbetuiging te staan aan de zorgmedewerkers in de coronacrisis. Ook komt er ruimte voor de logo’s van twee hulpinstellingen.

“Ik ben opgegroeid op een steenworp afstand van het stadion van Leyton Orient en ik ben echt heel blij dat ik de club wat terug kan geven. Ik zie de shirtsponsoring als platform om de helden in de frontlinie van de strijd tegen het coronavirus te bedanken”, aldus Kane, die niet meer stuk kan bij directeur Danny Macklin van de club. “We danken Harry voor zijn hulp en vrijgevigheid. Hij is een waar rolmodel in het moderne voetbal.”