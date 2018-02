Kane gevierde man in boeiende North London derby

Gasquet houdt Goffin uit finale Montpellier

18:18 David Goffin is er niet in geslaagd zijn favorietenrol in het tennistoernooi van Montpellier waar te maken. De Fransman Richard Gasquet was in de halve finale in drie sets te sterk voor de als eerste geplaatste Belg, die komende week een van de trekpleisters is op het ABN AMRO World Tennis Tournament van Rotterdam. De setstanden waren 6-4, 0-6, 6-3.