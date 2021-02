Kane en Son maken einde aan beroerde reeks Tottenham Hotspur

LA Lakers dankzij LeBron James in dubbele verlenging voorbij Pistons

10:37 De basketballers van Los Angeles Lakers hebbben een moeizame zege geboekt in de Amerikaanse NBA. De regerend kampioen had in eigen huis een dubbele verlenging nodig om te winnen van Detroit Pistons: 135-129. Vedette LeBron James speelde een beslissende rol in de tweede verlenging. Hij bracht de Lakers met een lay-up aan de leiding en stelde 33 seconden voor het eindsignaal met een 3-punter de winst veilig.