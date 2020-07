Kane bewijst Spurs én ManUnited dienst met goals tegen Leicester

Harry Kane scoorde tegen zijn vroegere club twee keer. Uit de laatste acht duels in de Premier League pakte Leicester City slechts negen punten. Tottenham Hotspur leidde bij de rust al comfortabel met 3-0. Kane (twee goals) en James Justin (eigen doel na schot van Heung-min Son) brachten de treffers op hun naam. Na de pauze slaagde Leicester er niet in om terug in de wedstrijd te komen. Bij de thuisclub viel Steven Bergwijn in de 77ste minuut in.