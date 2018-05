Kan Wenger met hoofdprijs afscheid nemen bij Arsenal?

Scorende Wijnaldum helpt Liverpool aan finale­plaats

2 mei Opnieuw brachten AS Roma en Liverpool iedereen in vervoering. In dat pandemonium groeide Georginio Wijnaldum, aan wie vaak werd getwijfeld, uit tot een van de hoofdrolspelers bij de Britse finalist van de Champions League. Liverpool verloor in Rome met 4-2, maar staat wel in de finale.