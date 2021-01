Kan topfavoriet Price de druk aan in dartsfinale tegen Anderson?

Door Max van der Put



In de slotfase van dit WK gebeurden er toch veel onverwachte dingen: Dave Chisnall overklaste Michael van Gerwen en ging vervolgens zelf vrij hard onderuit tegen Gary Anderson. Aan de andere kant van het schema was Gerwyn Price wel een verwachte halvefinalist, maar hij had opvallend veel moeite om daar te geraken.

In de finale lijken de cijfertjes tot nu toe dan ook geen enkele garantie te geven voor het resultaat. Ook al zijn de belangrijkste statistieken in het voordeel van Price (toernooigemiddelde en uitgooipercentage), sluwe vos Anderson kan zijn surplus aan ervaring weleens uit gaan buiten op het moment surpreme.



Het wordt al de vijfde WK-finale bij de PDC voor Anderson, die alle kanten van de medaille heeft gezien. Hij won er twee en verloor er twee. In de eindstrijd van 2017 gooide Anderson een prachtig moyenne van 104.93, maar ging toch vrij kansloos onderuit (3-7) tegen Michael van Gerwen die met 102.72 een lager gemiddelde haalde. Terwijl de Schot in zijn twee gewonnen WK-finales (tegen Phil Taylor en Adrian Lewis) juist onder het gemiddelde van zijn opponenten bleef.

Nog een voordeel voor Anderson: hij zal veel minder druk voelen dan Gerwyn Price. De Welshman speelt pas zijn eerste WK-finale en weet dat hij bij winst de nummer 1-positie op de wereldranglijst overneemt van Michael van Gerwen.

Price kan zijn kansen vergroten als hij onder de huid van zijn tegenstander weet te kruipen. HIj weet dat Anderson een hekel heeft aan zijn maniertjes, het overdreven schreeuwen en juichen met gebalde vuist na een belangrijke treffer. Eerder dit toernooi lukte het Mensur Suljovic om de ervaren Schot uit zijn ritme te halen door extra langzaam te spelen. Anderson ergerde zich groen en geel en won ternauwernood. Doet Price daar nu zijn voordeel mee?

Poll Wie wordt wereldkampioen darts? Gary Anderson

Gerwyn Price

Gary Anderson (72%)

Gerwyn Price (28%)

In aanloop naar de finale reageerde Anderson schouderophalend. ,,Ik zal stil zijn en hij luidruchtig, dat lijkt me duidelijk", zei de Schot. ,,Ik ga er in elk geval alles aan doen om hem zo weinig mogelijk te laten juichen. Als ik dit keer win, dan zal hij weinig te vieren hebben. Maar ik moet wel beter moeten spelen dan tegen Chisnall.”



We gaan het zien, vanaf 20.30 uur. Michael van Gerwen zal thuis voor de buis in Vlijmen met Schotse vlaggetjes zwaaien. Bij winst van Anderson behoudt hij zijn leidende positie op de wereldranglijst en kan de Vlijmenaar na de laatste pijl een oerkreet uitstoten. Dat zal Anderson toch niet horen dan.