Kan 'Robbenloos' Bayern voor stunt zorgen bij Real?

Bayern München begint vanavond met een achterstand aan het tweede duel in de halve finale van de Champions League bij Real Madrid. De Spanjaarden wonnen vorige week in München de eerste ontmoeting met 2-1.



Arjen Robben ontbreekt bij de Duitse kampioen. De aanvaller is nog niet voldoende hersteld van een spierblessure die hij in het eerste duel opliep. Verder is vrijwel iedereen fit in de selectie van coach Jupp Heynckes.



Zinédine Zidane van Real Madrid weet pas vlak voor aanvang of hij kan beschikken over Isco. De aanvallende middenvelder liep woensdag in de eerste wedstrijd in Duitsland een schouderblessure op en liet zich halverwege vervangen door Marco Asensio.



De andere halve finale gaat morgen tussen AS Roma en Liverpool. De Engelsen wonnen eerder op het eigen Anfield met 5-2.