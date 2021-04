Kan PSG na verloren CL-finale zich wreken op Bayern?

Van Gerwen deelt in matige partij toch tik uit aan praatjesma­ker Wright

9:10 Michael van Gerwen heeft op de tweede speeldag van de Premier League Darts een belangrijke zege geboekt. De vijfvoudig winnaar van de prestigieuze competitie deelde in Milton Keynes een tik uit aan Peter Wright. Hij zegevierde in een matige wedstrijd met 7-2 in legs. ,,Ik ben tevreden met de overwinning, maar niet mijn spel", zei Van Gerwen na afloop.