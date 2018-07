Kan omstreden Froome nog veilig de Alpe d'Huez op?

,,Onze ervaring met het Franse publiek is fantastisch. Maar we weten ook dat een deel van het publiek vijandig is, en dat er een paar echte haters tussen zit dat echt heel vijandig is."

Tim Kerrisson, trainer bij Team Sky, vertelde anderhalve week terug in de Britse krant The Guardian dat zijn team zich grote zorgen maakt om het klimaat dat in Frankrijk heerst rond Chris Froome. Het centrale probleem was volgens hem 'de manier waarop sommige zaken in de media worden gepresenteerd'.

Heisa

Sky kan Tour-organisator ASO en wielerbond UCI toevoegen als partijen die voeding geven aan de controverse rond de Brit. Zondag persona non grata, maandag vrijgepleit - maar door de hele heisa misschien wel omstredener dan ooit. In 2015, toen niemand het nog over salbutamol had, werd Froomey al overgoten met urine. Hoe moet dat nu ooit goed gaan, op een met dronken fans volgepakte Alpe d'Huez?

Bij start en finish maakt de Brit gebruik van een persoonlijke bodyguard, die hem helpt om zich snel en veilig te verplaatsen. Idealiter zou die bodyguard ook met hem meefietsen, de hele 3351 kilometer van het Tour-parcours. Het is de enige manier om de viervoudig Tourwinnaar enigszins sluitend te beveiligen, zeggen experts. Maar ja, vind maar eens een bodyguard die net zo snel een berg op fietst als Chris Froome.

Volledig scherm In 2016 ging het goed mis tijdens een bergetappe in de Tour. Chris Froome (in het geel, rechts) ging samen met Bauke Mollema (midden) en Richie Porte onderuit. © AP

Normaal gesproken wordt bij een beveiligingsvraagstuk eerst bekeken of de omgeving waarin de te beveiligen persoon zich begeeft te beveiligen is, zegt Mari van Dorst van beveiligingsbedrijf Crowd Support. ,,Maar bij de Tour is dat niet te doen. Het is zo'n uitgestrekt parcours. Je kunt wel zeggen dat je een hele beklimming afzet met hekken, maar ik kan ook in de afdaling zo twaalf manieren bedenken waarop mensen een bedreiging voor de coureur kunnen vormen."

Daarom moet je overschakelen op wat in beveiligingsjargon 'close protection' wordt genoemd: het beschermen van de persoon zelf. ,,Bij concerten zie je dat bijvoorbeeld als artiesten het publiek in lopen. Beveiligers met getrainde ogen kunnen zich zo opstellen dat ze afwijkend gedrag in de omgeving herkennen. Maar wielrenners verplaatsen zich met zo'n rotvaart, dat dat niet te doen is."

Quote Ik kan ook in de afdaling zo twaalf manieren bedenken waarop mensen een bedreiging voor de coureur kunnen vormen Mari van Dorst

Bij marathons zijn wel eens fietsers ingezet om lopers te beveiligen, vertelt Van Dorst. Maar dat is bij Froome dus geen optie. Zijn motoren een alternatief? Een motard voor hem, eentje links en eentje rechts? Ruben van Berg, operationeel directeur van beveiliger Securitas, betwijfelt het. ,,Juist motoren en auto's zorgen nu tijdens wielerwedstrijden voor onveilige situaties. Er is juist een roep om minder motoren."

Er is volgens de experts maar een conclusie mogelijk: de veiligheid van Froome kan niet gegarandeerd worden, en die van de overige renners evenmin. En dus moeten Froome en co hun hoop en vertrouwen vestigen op het gezonde verstand van de fans.