Kan Federer ook Connors’ 109 titels verbeteren?

PollRoger Federer heeft zo’n beetje alle belangrijke tennisrecords in handen. Maar hij is (nog) niet de speler met de meeste ATP-titels. In Miami won de Zwitser gisteren nummer 101, maar Jimmy Connors staat op 109. Kan Federer hem achterhalen? En hoe lang moet hij daarvoor blijven tennissen?

Door Rik Spekenbrink



Ook op 37-jarige leeftijd zit de sleet er niet op bij Federer. Na zijn finaleplaats in Indian Wells twee weken geleden (verloren van Dominic Thiem) trok hij gisteren in Miami wel aan het langste eind. Titelhouder John Isner werd met 6-1, 6-4 verslagen. Het was de 101ste enkelspeltitel voor Federer, die eerder dit jaar in Dubai zijn ‘century’ toernooizeges voltooide.

Daar bleek hoezeer dat soort records de Zwitser bezighoudt. Net als vorig jaar in Rotterdam, toen hij zich voor het eerst sinds 2012 weer de beste speler van de wereld kon noemen. Federer heeft tal van tennisrecords in handen. Hij won de meeste grand slams (20), verdiende het meeste geld (ruim 123 miljoen dollar), voerde het langst de wereldranglijst aan (310 weken). Hij speelt in de eerste plaats nog omdat hij het spelletje leuk vindt. Maar dat betekent zeker niet dat al die ‘lijstjes’ hem niet interesseren.

Bekijk hieronder de hoogtepunten van Isner-Federer

Er gloort nog wel een mooi record voor Federer. Moet de beste tennisser ooit namelijk ook niet de meeste toernooien hebben gewonnen van allemaal? Jimmy Connors troeft Federer vooralsnog af. De Amerikaan won in zijn carrière 109 titels en staat er dus nog 8 voor op Federer. Kan de Zwitser dat gat in het restant van zijn loopbaan nog repareren? Het simpele antwoord is uiteraard ‘ja’, natuurlijk kan dat. Maar hoe reëel is het?

Nee (32%) Daarvoor is eerst een blik op de kalender nodig. Federer speelt lang niet zo veel toernooien meer als in zijn jongere jaren. Nog 8 titels in 2019 is simpelweg onmogelijk. En we weten niet hoe lang hij nog blijft tennissen. In Dubai committeerde hij zich aan het toernooi van 2020. Daarmee drukte hij de speculaties over een mogelijk laatste seizoen voor even de kop in. Sommige volgers dachten uit het feit dat Federer dit seizoen weer eens speelt op gravel op te kunnen maken dat hij aan een soort afscheidsronde bezig was. Nog één keer Roland Garros, dat idee. Nog steeds is dat overigens niet uit te sluiten.

Maar uitgaande van nog minstens één extra tennisjaar voor Federer, 2020 dus. Gaat hij Connors dan evenaren? Tussen 2014 en 2018 won de ‘maestro’ 22 titels, gemiddeld 4,5 per jaar. Als hij er volgens dat moyenne dit jaar nog 3 zou winnen, en volgend jaar 5, dan evenaart hij Connors. En dat lijkt, zware blessures of vormcrises daargelaten, zeker niet onmogelijk. Aan de andere kant: finales halen én winnen is voor Federer een lastig verhaal. Hij won er 101, maar King Roger verloor ook 52 finales.

Hoe ziet 2019 er voor Federer uit? Hij speelt dit jaar in Madrid op gravel en daarna dus Roland Garros. Daar ligt een toernooizege niet meteen voor de hand. Maar daarna begint het grasseizoen. We moeten terug naar 2011 voor het laatste jaar waarin hij geen titel won op zijn favoriete ondergrond. In Halle wint hij vaker wel dan niet, op Wimbledon behoort hij ook dit jaar tot de grote favorieten. Met potlood vullen we hier nummer ‘102’ in.

Nadal nog 21 toernooien achter Federer

Jimmy Connors heeft de meeste (109), dan volgt Roger Federer. Maar wie staan er nog meer in de top 5? Achter Federer heeft Ivan Lendl 94 toernooizeges achter zijn naam. Dan volgt Rafael Nadal met 80, John McEnroe met 77, Rod Laver met 74 en dan Novak Djokovic met 73.

Volledig scherm Roger Federer met zijn twintig Grand Slam-trofeeën. © AFP En daarna keert het circus terug op hardcourt, waar Federer afgelopen weken indruk maakte. Vorig jaar speelde hij achtereenvolgens Cincinnati, de US Open, Sjanghai, Parijs en de ATP Finals in Londen. Niets is te voorspellen, maar voor het gemak gaan we uit van twee titels: 103 en 104.



En dan komt 2020. Is Federer ondertussen 38. En zijn de belangrijkste vragen: hoe goed is hij nog, hoe fit blijft hij? Toegegeven: het is veel eenvoudiger geschreven dan gedaan, maar met nog vijf titels heeft hij Connors te pakken. En dan zal Federer hem ook voorbij willen.

Het record gaat zijn carrière niet maken of breken. Vermoedelijk ruilt Federer die 8 ontbrekende titels in de strijd met Connors vandaag nog in voor nog één Wimbledon-troffee. Maar die 109 leken lange tijd een brug te ver. Nu blijkt: niets is onmogelijk.