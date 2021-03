Kan FC Porto vanavond de ‘onmogelijke’ prestatie van Ajax uit 2019 herhalen?

Met behulp van de statistieken van Gracenote blikken we vooruit op de wedstrijden van vanavond in de Champions League. Dit zijn de leukste feitjes voor de beslissende duels in de achtste finales.

Juventus - FC Porto (21.00 uur, heenduel 2-1 voor Porto)

• Juventus speelt vanavond zijn 100ste thuiswedstrijd in de Champions League. Slechts vier clubs bereikten deze mijlpaal eerder dan de club uit Turijn: Real Madrid (133), FC Barcelona (130), Bayern München (126) en Manchester United (113).

• Ook voor FC Porto wordt het een bijzondere avond. Zij spelen op bezoek in het Allianz Stadium in Turijn hun 200ste uitwedstrijd in alle Europese competities. Porto is de negende club die deze mijlpaal bereikt.

• Voor clubs buiten de top vijf competities van Europa leek het onmogelijk om Juventus te verslaan in een knock-out-fase van de CL. De Italianen wonnen zes van zijn laatste zeven rondes. Alleen Ajax was in het seizoen 2018/19 de enige club buiten de topcompetities die Juventus elimineerde door verdeeld over twee duels met 3-2 te winnen.

• FC Porto won slechts één van zijn laatste negentien uitwedstrijden in een knock-out-fase van de Champions League (W1-G6-V12). Dat was een 1-0 overwinning bij RC Deportivo in de halve finale van 2003/04, het seizoen waarin het de Cup met de grote oren onder coach José Mourinho won.

Volledig scherm Iker Casillas (l) is de enige speler die meer Champions League-duels speelde dan Cristiano Ronaldo. De twee speelden jarenlang samen bij Real Madrid. © Getty Images

• Alleen voormalig Real Madrid-captain en FC Porto-keeper Iker Casillas (177) heeft meer CL-wedstrijden gespeeld dan Cristiano Ronaldo (175), zijn voormalige teamgenoot bij Madrid. De Portugese aanvaller, die wel het record voor de meeste CL-overwinningen (111) in handen heeft, kan dit aantal dus al snel verbreken als Juventus vanavond de kwartfinales bereikt.

• Sinds Cristiano Ronaldo in 2018 Real Madrid inruilde voor Juventus, scoorden bij De Oude Dame slechts twee spelers in een CL-knock-outfase: Ronaldo zelf (7) en Federico Chiesa (1, in de met 2-1 verloren uitwedstrijd ibj Porto).

Bekijk hier de samenvatting van de eerste wedstrijd tussen FC Porto en Juventus

Borussia Dortmund - Sevilla (21.00 uur, heenduel 3-2 voor Dortmund)

• Borussia Dortmund verloor geen van zijn laatste vier thuiswedstrijden in de Champions League in een knock-out-fase tegen een Spaanse club (W3-G1-V0).

• Sevilla won afgelopen seizoen de Europa League, mede door de goals van Luuk de Jong in de finale tegen Internazionale. De voorgaande vier EL-winnaars strandden bij de laatste 16 van de CL van het volgende seizoen: Sevilla in 2016/17, Manchester United in 2017/18, Atlético Madrid in 2018/19 en Chelsea in 2019/20.

• Borussia Dortmund verloor zijn laatste drie knock-out-duels in de achtste finale van de CL tegen een ploeg uit de top vijf competities van Europa: Juventus (2014/15), Tottenham Hotspur (2018/19) en Paris Saint-Germain (2019/20).

• Dortmund-spits Erling Haaland kan de eerste speler worden die meerdere doelpunten maakt in vier opeenvolgende CL-wedstrijden. Hij is de vijfde speler die dit drie wedstrijden achter elkaar lukte, na Giovane Élber (2001 voor Bayern München), Filippo Inzaghi (2002 voor AC Milan), Cristiano Ronaldo (2013 en twee keer in 2017, allemaal voor Real Madrid) en Robert Lewandowski (2018 voor Bayern München).

• De 20-jarige Haaland is op dit moment met John Carew (beiden 18 treffers) de Noorse speler met de op een na meeste CL-goals ooit. De enige Noor die vaker scoorde in het miljoenenbal is Ole Gunnar Solskjaer (19), de huidige coach van Manchester United.

Volledig scherm Erling Haaland maakte al drie duels op rij meerdere doelpunten voor Dortmund. © EPA

Bekijk hier de samenvatting van de eerste wedstrijd tussen Sevilla en Borussia Dortmund