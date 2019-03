Kan Depay Messi de voet dwars zetten?

Video RBC faalt opnieuw vanaf de stip en ligt na penalty­soap uit districts­be­ker

12 maart RBC is er ook in tweede instantie niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinale van de districtsbeker. SSV’65 nam de penalty’s dinsdagavond beter dan de ploeg uit Roosendaal (7-6). Met de uitschakeling is een ware penaltysoap ten einde.