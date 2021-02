Kan de omgetoverde Frenkie de Jong dan eindelijk scoren in de Champions League?

Ajax: 19 duels - 10 zeges - 0 goals - 0 assists

Frenkie de Jong kende in 2017 een belabberd Champions League-debuut bij Ajax. In het seizoen 2017/18 werden de Amsterdammers in de derde voorronde tegen OGC Nice uitgeschakeld, met De Jong tweemaal als invaller. Na de 1-1 in het zuiden van Frankrijk werd het 2-2 in Amsterdam, waardoor Nice doorging op basis van uitgoals. De Jong speelde verdeeld over twee invalbeurten 29 minuten. Voor Ajax was voetbal in die weken bijzaak, na het drama rond Abdelhak Nouri in Oostenrijk. Ajax wist zich in de zomer van 2017 zelfs niet te plaatsen voor de Europa League, nadat het Noorse Rosenberg met 0-1 en 3-2 won. De Jong had in het seizoen daarvoor al 48 minuten meegedaan in de Europa League, verdeeld over vier invalbeurten. In de verloren finale tegen Manchester United (2-0) liet Peter Bosz hem acht minuten voor tijd nog invallen voor Jaïro Riedewald.



Hoe anders is het seizoen 2018/2019 voor De Jong en zijn teamgenoten, wanneer zij na het uitschakelen van achtereenvolgens Sturm Graz, Standard Luik en Dinamo Kiev in de groepsfase van de Champions League komen. De Jong was in het succesvolle elftal van Erik ten Hag spelbepaler, met Lasse Schöne en Donny van de Beek naast hem op het middenveld. De Jong deed dat seizoen alle Europese duel mee, met uitzondering van de poulewedstrijd tegen Bayern München (1-1) vanwege een kuitblessure. De Jong schitterde op 5 maart in Santiago Bernabéu, nadat hij in januari 2019 zijn keuze voor FC Barcelona al had gemaakt. De Jong won de landstitel en de KNVB-beker met Ajax, maar een Europees droomverhaal was hem en aanvoerder Matthijs de Ligt niet gegund. Ajax leek op weg naar de finale, maar Lucas Moura stak daar een stokje voor met zijn hattrick in de Johan Cruijff Arena: 2-3. Scoren of een assist geven deed De Jong niet in deze memorabele Champions League-campagne.