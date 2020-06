Kan Bayern zijn topvorm straks ook verzilveren in Europa?

Door Mikos Gouka



Voor veel voetbalvolgers is de Duitse topclub meteen ook de grote favoriet om de Champions League deze zomer nog op te eisen. Die favorietenrol in Europa, daar hadden ze in München eigenlijk niet meer op gerekend. Vorig seizoen kreeg de ploeg, die soms uitgeblust leek, bakken immers vol kritiek. Vooral Ajax leek in Europa te laten zien dat Bayern wel over het hoogtepunt heen was, al verloren de Duitsers in beide wedstrijden niet van de Amsterdammers.