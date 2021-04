Kan Barcelona vanavond profiteren van uitglijder Atlético in Sevilla?

Atlético Madrid ging lange tijd soeverein aan kop in La Liga, maar inmiddels is de titelhoop ook bij achtervolgers Real Madrid en Barcelona weer springlevend. In de laatste negen competitiewedstrijden verspeelde Atlético namelijk vijf keer punten en ook op bezoek bij Sevilla ging het mis voor de mannen van coach Diego Simeone.

Luuk de Jong begon bij Sevilla in de basis en zag hoe Atlético-doelman Jan Oblak na acht minuten wéér een penalty stopte. De Sloveen keerde tegen Deportivo Alavés ook al een penalty en ook de inzet van Lucas Ocampos werd een prooi voor de keeper. Sinds de start van het seizoen 2014/15 was het alweer de negende penalty die Oblak wist te keren. Alleen Diego Alves keerde er in die periode nóg meer (tien).

Volledig scherm Luuk de Jong in duel met Atlético Madrid. © AFP

Toch lukte het Sevilla in het restant van de wedstrijd nog wel om Oblak te passeren. Na een voorzet van Jesús Navas kopte Marcos Acuña de 1-0 tegen de touwen. Dit deed hij twintig minuten voor tijd. De Jong was op dat moment al gewisseld en de Nederlanders zag dan ook vanaf de bank toe hoe zijn ploeggenoten voor een enorme opsteker zorgde in het kamp van Barcelona.



Door de 1-0 nederlaag van Atlético tegen Sevilla kan Barcelona bij winst op Real Valladolid morgen namelijk op één punt van de koploper komen. De nederlaag van Atlético, dat nog maar drie punten boven Real Madrid staat, was overigens niet de enige tegenvaller voor Simeone. Luis Suárez en Marcos Llorente kregen allebei een gele kaart en missen daardoor allebei de uitwedstrijd tegen Real Betis volgende week zondag.

