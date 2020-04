Kan Barça ‘belofte’ nakomen in soap rond Neymar?

Door Edwin Winkels



De laatste foto van Neymar op Instagram, zaterdag, is van de voetballer zelf in een kleine zwembroek in de tuin van zijn immense huis in Mangaratiba, net onder Rio de Janeiro, waar hij met een energiedrankje in de speciaal aangelegde zandbak poseert waar hij met zijn vrienden voetvolley kan spelen. Op andere foto’s ligt hij met zijn vrienden in dat zand en speelt hij met zijn honden op het voetbalveld, met gras, dat ook in die tuin ligt.