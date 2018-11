Kampioenenmaker Ranieri nieuwe trainer Fulham

Ranieri zorgde in 2016 voor een voetbalwonder door Leicester City tot ieders verbazing naar de titel in de Premier League te loodsen. Het seizoen erop vielen de prestaties tegen en dat leidde in februari 2017 tot zijn ontslag door de Thaise clubeigenaar Vichai Srivaddhanaprabha, die eind vorige maand overleed bij een helikoptercrash.

Vervolgens ging Ranieri aan de slag bij het Franse FC Nantes. Daar besloot hij al na één seizoen op te stappen. De ervaren Italiaan was eerder onder meer trainer van Chelsea, Valencia, Juventus, AS Roma en Internazionale.

Fulham, met de Nederlandse Manchester United-huurling Timothy Fosu-Mensah in de selectie, hoopt dat onder Ranieri de weg naar boven kan worden ingezet na een dramatische seizoenstart. De Londense promovendus staat met slechts vijf punten uit twaalf duels stijf onderaan in de Premier League.

,,Ik voel me vereerd met meneer Khans uitnodiging en de kans om Fulham te leiden. Het is een fantastische club met veel traditie en historie”, reageerde Ranieri. ,,De doelstelling van Fulham moet nooit zijn om enkel te overleven in de Premier League. We moeten te allen tijde een lastige tegenstander zijn. Deze selectie van Fulham heeft uitzonderlijk talent dat niet tot uiting komt in de plaats op de ranglijst.”