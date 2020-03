Kampioen van een afgebroken competitie? Partizan Belgrado werd het in 1999

Voor de KNVB is het een reëel scenario dat de eredivisie dit seizoen niet meer wordt uitgespeeld. Een zeldzame situatie, maar in Europa geen unieke. Zo werd Partizan Belgrado in 1999 tien wedstrijden voor het einde tot kampioen van Joegoslavië uitgeroepen.

Sander Westerveld ging voor dertien miljoen gulden van Vitesse naar Liverpool, John Nieuwenburg tekende voor vijf jaar bij Ajax en Laurent Jalabert won de proloog van de Ronde van Zwitsterland. Dat was het sportnieuws in de krant van woensdag 16 juni 1999. Er was er ook nog een bericht over de landstitel in Joegoslavië voor Partizan Belgrado.

De UEFA nam het besluit, want de Prva Savezna Liga lag al een maand stil vanwege de NAVO-bombardementen op Joegoslavië. De laatste tien speelronden gingen niet door en de nationale voetbalbond wees ook geen kampioen aan. Die kwam er pas na interventie van de UEFA, want de Europese voetbalbond had nog een Joegoslavische deelnemer voor de voorronde van de Champions League nodig.

Zo kan het dus ook komende zomer gaan. Het is een voorbeeld waarop Ajax, maar ook Liverpool of Barcelona zich straks zou kunnen beroepen nu het uitspelen van de nationale voetbalcompetities vanwege de coronacrisis in het geding komt. Voor de oplossing is er dus een precedent, de manier waarop Partizan Belgrado na 24 wedstrijden de titel in de schoot geworpen kreeg.

Ondanks de penibele situatie in het land waren er op voetbalgebied meer cadeaus: degradanten waren er niet. De nummers 17 en 18, zeg maar de ADO Den Haags en RKC’s van toen, mochten het jaar erop gewoon weer aansluiten. Het uit Kosovo afkomstige FK Pristina zag daar overigens van af. Die club ging verder in de Kosovaarse competitie. Hekkensluiter Spartak Subotica deed wel weer ‘gewoon’ mee. Plus vier ploegen van lager niveau.