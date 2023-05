Kampioen FC Barcelona zet zichzelf voor schut, aanvoerder Frenkie de Jong: ‘We moeten in de spiegel kijken’

Real Valladolid verloor de laatste vijf wedstrijden in La Liga allemaal met een doelsaldo van in totaal vier goals voor en veertien goals tegen. Atlético Madrid won bijvoorbeeld eind april nog met 2-5 in Estadio Nuevo José Zorrilla en ook Real Madrid won in de vorige maand met liefst 6-0 van de Spaanse degradatiekandidaat. Met 35 punten stond Real Valladolid tot vanavond op de achttiende plek, die na 38 speelrondes directe degradatie zou betekenen.

Maar gelukkig voor de Spaanse laagvlieger leek FC Barcelona dinsdagavond nog steeds dronken van de festiviteiten die plaatsvonden na het behalen van de 27ste landstitel, zoals dat afgelopen weekend in eigen huis tegen Real Sociedad (1-2) ook al het geval was. Al binnen twee minuten had Real Valladolid, dat voor de wedstrijd een erehaag vormde voor FC Barcelona, een voorsprong te pakken. Andreas Christensen kopte de bal snoeihard tegen de touwen, maar helaas voor hem wel langs Marc-André ter Stegen, zijn eigen doelman: 1-0.

Volledig scherm Frenkie de Jong. © AFP

Die eerste tegengoal schudde FC Barcelona niet per se wakker. Sterker nog, het werd na 22 minuten ook nog 2-0. Eric García veroorzaakte een penalty en daar wist Cyle Larin wel raad mee. Hij schoot de tweede goal van de avond achter Ter Stegen, die in de tweede helft niet meer terug kwam. De Duitse doelman stond zijn plaats af aan de 24-jarige Iñaki Peña, die daarmee zijn La Liga-debuut voor FC Barcelona mocht maken van coach Xavi Hernández.

,,We hebben niet genoeg gedaan en moeten in de spiegel kijken’', vertelde een teleurgestelde De Jong na afloop voor de camera van DAZN. ,,Er zijn geen excuses, want in dit team moet je altijd winnen. Ze hebben hun leven op het spel gezet en wij waren niet goed.’’ De Jong eindigde het duel met de aanvoerdersband om de arm. ,,Ik ben trots dat ik de band mocht dragen, want ik heb altijd al voor Barça willen spelen.’’

Krachtig statement Raphinha

Het enige wapenfeit dat echt van waarde was aan de kant van FC Barcelona kwam vanavond in de 63ste minuut van Raphinha. De Braziliaan werd gewisseld en kwam daarbij met een steunbetuiging richting de racistisch bejegende Real Madrid-speler Vinícius Júnior. Terwijl Raphinha naar de kant liep, trok hij zijn shirt uit. Onder zijn wedstrijdshirt droeg hij een shirt met de boodschap: ‘Zolang de kleur van de huid belangrijker is dan de helderheid van de ogen zal er altijd oorlog zijn’. Hij balde daarbij zijn vuist en zorgde daarmee voor een krachtig statement als steun voor zijn landgenoot, die het slachtoffer was van racisme tijdens de wedstrijd tussen Valencia en Real Madrid. Voor de aftrap van Real Valladolid - FC Barcelona maakten de spelers van beide ploegen ook een gezamenlijk statement tegen racisme.

Volledig scherm Spelers van Real Valladolid en FC Barcelona met een spandoek met de tekst: 'Racisten, uit het voetbal'. © AFP

FC Barcelona scoorde overigens nog wel. Robert Lewandowski zorgde in de 84ste minuut voor een fraaie treffer. De Poolse topscorer omspeelde de doelman na een zeer fraaie pass van Frenkie de Jong en schoof vervolgens de 3-1 tegen de touwen. Gonzalo Plata had immers vlak daarvoor voor nog meer schaamrood op de Catalaanse kaken gezorgd met de 3-0. Die werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar de VAR had geen genade met de labbekakkerige landskampioen.

Door de 3-1 van vanavond verloor FC Barcelona dus voor de tweede keer op rij sinds het winnen van La Liga en daar zal men bij onder meer Getafe en Espanyol bepaald niet blij mee zijn. Real Valladolid staat nu namelijk zeventiende met 38 punten, drie meer dan nummer achttien Getafe en vier meer dan nummer negentien Espanyol. Nummer twintig Elche is al lang en breed gedegradeerd. Ook Valencia (40 punten), Celta de Vigo (40 punten), Almería (39 punten) en Cádiz (38 punten) zijn nog niet verlost van de degradatiezorgen.

Real Sociedad

Eerder op de avond speelde Real Sociedad al tegen Almería. Plaatsing voor de Champions League is na die wedstrijd dichtbij voor Real Sociedad. De club uit San Sebastián won in eigen huis met 1-0 door een treffer van Takefusa Kubo. Sociedad staat daardoor vierde met 68 punten. Villarreal dat woensdag in actie komt tegen Cádiz heeft 8 punten minder en moet winnen om nog kans te maken op de vierde plek, die recht geeft op deelname aan de groepsfase van de Champions League volgend seizoen. Na deze speelronde zijn er voor alle clubs nog twee wedstrijden.

Volledig scherm Real Valladolid viert feest. © AP