Kampioen Barcelona met bus door stad

Barcelona stelde gisteren de 25ste landstitel veilig door een zege op Deportivo la Coruña (4-2). De ploeg van trainer Clarence Seedorf degradeerde door die nederlaag. Barcelona was anderhalve week geleden al veel te sterk voor Sevilla in de finale van de Spaanse beker (5-0).



Barcelona is al 41 competitiewedstrijden ongeslagen. Na Athletic Bilbao (1930) en Real Madrid (1932) kan Barcelona de derde ploeg in Spanje worden die de competitie afsluit zonder nederlaag. In 1930 en 1932 ging het seizoen niet over 38 wedstrijden maar achttien.