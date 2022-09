Kalender Formule 1 voor 2023 | Bekijk alle data van een seizoen met recordaantal races

Rapportcij­fers: Virgil van Dijk uitblinker tegen de Belgen, ook hoge cijfers voor Dumfries en Gakpo

De Final Four van de Nations League zijn bereikt en nog met winst tegen de Belgen ook: 1-0. Ronald Koeman zal in juni volgend jaar in eigen land voor de tweede keer een poging wagen om het toernooi te winnen, nadat Louis van Gaal en zijn spelers vanavond de kwalificatie afdwongen.

25 september