Kaladze wil burgemeester van Tbilisi worden

Kakha Kaladze (39) is een man met veelzijdige kwaliteiten en uiteenlopende interesses. Volgens de 83-voudige international heeft hij in zijn politieke carrière, die hij in 2011 begon nadat hij was gestopt als profvoetballer, veel baat bij zijn ervaring als topsporter. Sinds 1 oktober 2012 was Kaladze plaatsvervangend minister van Georgië en minister van Energie. In juni van dit jaar stapte hij op uit deze posities, om zich te richten op zijn campagne als kandidaat voor het burgemeesterschap in de Georgische hoofdstad Tbilisi. ,,Ik weet hoe belangrijk het is om met een team van professionals samen te werken," liet Kaladze weten.