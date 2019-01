Kai Verbij soeverein naar titelprolongatie op EK sprint

Kai Verbij heeft in Collalbo zijn Europese titel op de sprintvierkamp geprolongeerd. De eindzege kwam voor de 24-jarige schaatser van Team Reggeborgh op de vierde en laatste afstand niet meer in gevaar. Hij reed op de 1000 meter met 1.08,88 de tweede tijd. Met drie overwinningen in zijn andere EK-races was Verbij de verdiende Europese kampioen.

In het eindklassement pakte de Noor Havard Lorentzen zilver en zijn landgenoot Henrik Rukke brons. De voorsprong van Verbij op de nummer twee was groot: 139.085 punten tegen 140.420.

,,Een mooi gat’', merkte hij voldaan op bij de NOS. ,,Ik heb er hard voor moeten werken. Ik weet hoe moeilijk het is om te winnen. Ik ben er trots op dat het me weer is gelukt.’'

Verbij had, deels door wat fysieke ongemakken, een matige eerste seizoenshelft. Hij vond van zichzelf dat hij een beetje ,,onzichtbaar’' was geweest. In technisch opzicht schaatste hij niet lekker, concludeerde hij in zijn tussenbalans. In Collalbo toonde Verbij echter weer zijn klasse, zijn snelheid en zijn veelzijdigheid als pure sprinter.

,,Ik heb me hier goed aan de opdracht gehouden’', oordeelde hij monter. ,,Het was mooi om de eerste drie afstanden te winnen. Daardoor hoefde ik op de laatste 1000 meter geen 10 meer te scoren. Een 6 of 7 was ook goed genoeg. Het was een strakke rit, zonder veel risico, maar ook zonder grote fouten. Dat was precies de bedoeling.’'

Verbij profiteerde in Collalbo van de absentie van de ijzersterke Rus Pavel Koelizjnikov, die geen trek bleek te hebben in de EK. Ook de geruchtmakende diskwalificatie van landgenoot Kjeld Nuis kwam de titelhouder niet slecht uit. De tweevoudige olympische kampioen leek op vrijdag met een winnende rit op de eerste 1000 meter de leiding over te nemen. Hij werd echter uit de uitslag gehaald wegens het overschrijden van de binnenlijn van de baan.