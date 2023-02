Kai Verbij mist restant schaatsseizoen door liesblessure: ‘Was gebrand mooie dingen te laten zien’

Kai Verbij is de rest van het schaatsseizoen uitgeschakeld met een liesblessure. Dat meldt zijn team Jumbo-Visma. De 28-jarige Verbij heeft zich al afgemeld voor de NK afstanden, die vrijdag beginnen in Heerenveen. Hij werd vorig jaar nog Nederlands kampioen op de 500 en de 1000 meter.

De 28-jarige sprinter kreeg zaterdagavond tijdens de laatste trainingswedstrijd in aanloop naar de NK afstanden enkele meters na de start last van zijn linkerlies. Hij reed wel door en noteerde die avond met 35,20 nog de gedeeld zesde tijd op de 500 meter.

Verbij onderging vanwege zijn aanhoudende klachten woensdag een MRI-scan en daar kwam de ernst van de blessure aan het licht. Het is een kwetsuur aan dezelfde lies als enkele maanden geleden. Toen moest Verbij na enkele meters het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker staken. Verbij veroverde in 2017 de wereldtitel spint en won op de WK afstanden twee keer goud op de 1000 meter: in 2019 en 2021.

,,Ik baal hier ontzettend van”, zegt Verbij. ,,Na een mindere start van het seizoen was ik erop gebrand om deze aankomende weken nog mooie dingen te laten zien. Op zich ben ik wel in staat om te schaatsen, maar om jezelf te plaatsen voor de WK afstanden en de resterende World Cups moet je in Nederland in topvorm aan de start verschijnen en razendsnelle tijden neerzetten. Dat lukt op deze manier niet.”

,,Als ik vanwege mijn kwaliteiten niet goed genoeg was geweest voor plaatsing voor de WK of de laatste twee World Cups had ik ook gebaald, maar dan had ik het misschien nog op een bepaalde manier kunnen accepteren. Dat ik nu helemaal geen kans krijg om mezelf te laten zien, doet ontzettend veel pijn. Voor het eerst in acht jaar ben ik er niet bij op het belangrijkste moment van het seizoen”, aldus de schaatser.