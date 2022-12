Kai Verbij is terug na periode vol pech en ziekte: ‘Het lijkt wel alsof mijn lichaam nog altijd in shock is’

‘Stagiair’ Robin van Persie maakt indruk op Manchester Uni­ted-trai­ner Erik ten Hag

Manchester United-trainer Erik ten Hag heeft zich positief uitgelaten over ‘stagiair’ Robin van Persie. De voormalige aanvaller liep recentelijk in het kader van zijn trainerscursus een week mee met de Nederlandse coach. ,,Hij is echt fanatiek”, verklaarde Ten Hag.

